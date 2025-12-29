FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 partite conferenze stampa Gasperini: “Dybala? Ecco il suo unico vero problema. E ho sempre pensato di…”

partite

Gasperini: “Dybala? Ecco il suo unico vero problema. E ho sempre pensato di…”

Gasperini: “Dybala? Ecco il suo unico vero problema. E ho sempre pensato di…” - immagine 1
"Domani dovremo raschiare il barile per vincere la partita, perché c'è necessità assoluta di portare a casa tre punti", dice Gasperini
Matteo Pifferi Redattore 

"Dybala? Alcune volte schierarlo in posizione di centravanti era l'unica soluzione che avevamo, ma lui può fare benissimo quel ruolo. L'unico problema è quando ha qualche disagio fisico". Così Gian Piero Gasperini risponde a chi gli chiede dell'utilizzo del 21 giallorosso.

Gasperini: “Dybala? Ecco il suo unico vero problema. E ho sempre pensato di…”- immagine 2
Getty Images

"Io ho sempre sperato di contare su di lui, perché se sta bene, il valore della Roma aumenta", ha aggiunto. "Paulo ha qualità tecniche superiori a tutti gli altri - ha proseguito -. Per questo se Ferguson vuole giocare deve fare una bella cosa: siccome rispetto a Dybala è molto più giovane, non deve metterla sul piano tecnico, ma sul piano della fame e della voglia di arrivare. Provare a fregargli il posto con queste armi". Su Dovbyk, invece, ha spiegato come non sia ancora recuperato, sperando che lo sia la prossima settimana.

LEGGI ANCHE

Gasperini: “Dybala? Ecco il suo unico vero problema. E ho sempre pensato di…”- immagine 3
Getty Images

Infine, una battuta sul Genoa di De Rossi: "Ha dato coraggio alla squadra ed è una grande dote per un allenatore. Domani dovremo raschiare il barile per vincere la partita, perché c'è necessità assoluta di portare a casa tre punti, soprattutto in questo momento".

Leggi anche
Ederson: “Centrocampo Inter tra i più forti, se mi hanno seguito vuole dire che…”
Zielinski: “Sto bene, solo un crampo. Responsabilità lo scorso anno? Ora la mia miglior...

© RIPRODUZIONE RISERVATA