Allegri: “Affezionato a Rabiot, non ho mai chiesto Vlahovic. Se arriveranno nuovi…”

"Non ho chiesto Vlahovic, perché Dusan è un giocatore della Juventus. Con la società ho parlato di caratteristiche dei giocatori e delle cose che si possono fare. Se arriveranno giocatori con caratteristiche diverse, in qualche modo faremo": lo dice il tecnico del Milan Massimiliano Allegri alla vigilia del match contro il Lecce.
Allegri dichiara anche di non aver chiamato Rabiot, altro nome accostato al club rossonero per i rinforzi in attacco: "No, da prima delle vacanze. Adrien è un ragazzo al quale sono affezionato. E' un giocatore del Marsiglia. Sono legato affettivamente a lui perché abbiamo lavorato insieme".
