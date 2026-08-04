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Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del derby contro l'Inter, il tecnico del Milan Ruben Amorim ha parlato così verso la gara di domani: "Vogliamo far bene, ma essere il campione del precampionato non è importante. Ma l'unica cosa che conta davvero è quando, a Torino il 23 agosto, l'arbitro fischierà l'inizio della gara. Contro l'Inter vogliamo vincere, ma vogliamo anche prepararci per quella partita contro il Torino. La nostra preparazione è fondamentale perché ci aiuta a giocare in un certo modo: vincere è quello che vogliamo, ma farlo giocando molto male non trasmetterebbe fiducia. Il mio obiettivo è mettere questi ragazzi nelle condizioni migliori per mostrare questo talento.

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Modric? Domani giocherà anche lui. Tutti giocheranno una parte del derby. Perché non abbiamo molto tempo per allenarci e, con due partite molto vicine tra loro, dobbiamo allenarci giocando. Cercheremo di gestire il carico di lavoro. Luka è davvero umile e non gli piace tutta l'attenzione che riceve. Ha un'esperienza enorme e io lo tratterò come un giocatore normale. Dovrà lottare per conquistarsi il posto, ma naturalmente è un giocatore speciale. Abbiamo fatto tanto per averlo con noi almeno per un'altra stagione. Sono davvero contento di lui.

Il mercato? Sono davvero contento della squadra che ho. Stiamo costruendo la nostra idea di gioco. Abbiamo anche un'idea per il mercato. A volte è possibile realizzarla, a volte no. Ma la cosa più importante, l'ho detto in conferenza stampa e lo ripeto, è questa: se dovessimo iniziare la stagione con questa squadra, penso che saremo competitivi in ogni partita e che potremo vincere ogni partita.

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Chi dovranno tifare gli australiani? Capisco che, se si guardano soltanto gli ultimi anni, l'Inter abbia vinto più di noi. Ma il Milan è il Milan. E per questo io dirò sempre Milan. Perché il Milan non riguarda soltanto i trofei. Il Milan rappresenta qualcosa che non si può comprare. Capite? Per me, fin da quando ero un bambino, è sempre stato il Milan. Quindi aprite YouTube, guardate i video e capirete perché sceglierei sempre il Milan", riporta MilanNews.