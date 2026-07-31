Tutto pronto al Kai Tak Stadium di Hong Kong, dove Inter e Manchester City si affronteranno sabato alle 19:30 locali (quando in Italia saranno le 13:30), per una amichevole di livello internazionale.

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Il match sarà trasmesso in diretta sulla piattaforma DAZN e su Sky, senza costi aggiuntivi per chi è già abbonato, e in modalità pay per view su OneFootball e su DAZN per i non abbonati.

Nella conferenza della vigilia, nell'impianto che ospiterà la sfida, Nicolò Barella ha risposto alle domande dei giornalisti.

Per parte del gruppo, a differenza della passata stagione, c'è stata la possibilità di avere delle settimane di riposo extra. Quanto è stato importante per voi e come è andato il ritiro in Germania?

"Avere un po' più tempo per recuperare è sempre importante. Certo, aver guardato gli altri giocare il mondiale è stata una coltellata. Ma anche dalle cose brutte bisogna prendere il buono, pensare al fatto che abbiamo avuto modo di riposare e di aver fatto un duro lavoro in Germania. Abbiamo messo benzina per il campionato".

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Inizia la tua ottava stagione all'Inter: come la cominci, con quali desideri, quali aspirazioni?

"Mi propongo come sempre, l'obiettivo qui è sempre stato vincere, è stato difficile a volte, a volte abbiamo sbagliato, è il calcio. L'obiettivo è lo stesso per club, società, squadra. Otto stagioni: mi piacerebbe restare sempre qui, dipenderà dal mio livello fisico nei prossimi anni".

Abbiamo già visto il miglior Barella?

"Spero di poter alzare ancora il mio livello. Tutti gli allenatori con i quali ho lavorato mi hanno lasciato qualcosa, ora il mister magari mi chiede e insegna cose nuove. Spazio per imparare c'è sempre".

Un commento su Mancini CT della Nazionale.

"Non ho ancora sentito nessuno, eravamo concentrati in ritiro. Con Mancini abbiamo vissuto un'esperienza incredibile durante il suo mandato, lo ringrazio per quello che abbiamo fatto, proveremo a fare il meglio per la nazionale e il popolo italiano".

Dopo un'annata complicata ti sei rialzato e hai trascinato l'Inter alla vittoria, come hai fatto?

"L'unico modo è rialzarsi, queste sono le situazioni che bisogna affrontare, questo è il calcio, bisogna rimboccarsi le maniche, seguire il mister, quello che abbiamo dentro, trovare le forze e energie, l'Inter è la mia famiglia ed è normale dare tutto".