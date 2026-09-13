Alla vigilia della gara contro l'Udinese, Cristian Chivu ha parlato in conferenza stampa. Tra le domande rivolta al tecnico dell'Inter, una era sulle dichiarazioni di Beppe Bergomi. L'ex capitano nerazzurro ultimamente ha ribadito come l'Inter sia ancora una delle poche squadre in Europa a giocare a tre.

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Questa la risposta del tecnico: "Per me conta poco, io non bado al modulo, ma al modo in cui affronti una partita. Ci sono squadre che sulla carta partono con un 4-2-3-1 ma poi si difendono magari in 6. Ciò che conta è come interpreti le varie situazioni di gioco, come difendi e l’intensità che metti in quelle situazioni. Sono uscito da un bel po’ da questo modo di pensare, mi interessa ciò che ogni giocatore fa per migliorare l’interpretazione difensiva. E' più il modo che il modulo, poi bisogna vedere i giocatori che hai a disposizione per metterli in condizione di fare determinate cose. Abbiamo una squadra evoluta che sa fare tante cose".