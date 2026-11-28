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L'allenatore del Como, Cesc Fabregas, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del big match del Sinigallia contro la Juventus. Ecco le sue dichiarazioni:

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Meglio affrontare la Juve dopo l'AEK Atene?

Nico Paz quanto è figlio del suo talento genetico? E di un lavoro quotidiano?

"Vero che è una stagione diversa per noi. Tanti nuovi stimoli, dinamiche, ma la squadra lo sta gestendo molto bene. Ma sapete come la pensiamo qui a Como, è un'altra partita e sono tre punti. Giochiamo contro una grandissima squadra e un grandissimo allenatore. Spero che i ragazzi siano preparati per fare una grande partita. Cos'ha il Como più della Juve? Niente. Noi vogliamo fare la nostra partita. Sarà durissima. Quando la Juve accende il motore va a un livello alto. Serve la partita perfetta contro di loro"."Nico per me è fisico e talento, visione e mentalità. È un cocktail fatto molto bene, mamma e papà hanno fatto un grande lavoro. Alcune volte parlo con lui: io giocavo nella sua posizione, voglio sentire se vede le mie stesse cose. Alle volte penso non debbano nemmeno essere allenati. Se scarica o fa un dribbling. Stiamo lavorando sulla sintonia con l'attaccante, sono tutte cose tattiche. Ma lui non pensa: fa le cose giuste senza pensarci. Oggi creiamo dei robot, aiuta un certo tipo di giocatore. Ma con Nico sapere che ti può fare la giocata giusta per vincere o fare la differenza aiuta molto. Questo non è un mio lavoro. Abbiamo provato a spingere sulla mentalità e la continuità. Oggi non si fa solo calcio moderno . Avere un 10 che difende come fa lui, oppure un 9 come Douvikas che difende così... di Nico siamo molto contenti. Il percorso è tutto suo".

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Cosa vorrebbe rubare a Spalletti?

Avete cambiato idea per il mercato di gennaio? Camello può essere un'idea per gennaio?

"Vorrei rubare un po' l'età. Certe volte faccio errori di gioventù. Lui ha molta fiducia in quello che fa. Quando ci siamo trovati le cinque volte che ci siamo incrociati, anche quando era ct della Nazionale, ha parlato con me... io mi sento scomodo con lui e lo rispetto tanto. L'altro giorno l'ho abbracciato e gli ho dato la mano e mi ha chiesto: 'Rispettami e abbracciami con due mani'. Spero di continuare a imparare da lui. Dentro e fuori dal campo mi ha sempre trattato bene"."Prima il calcio italiano, poi quello inglese e quello spagnolo. Dobbiamo capire quanto starà fuori Kean, i dottori devono dire onestamente quanto starà fuori. Se dobbiamo fare qualcosa si farà, ma se penseremo che Kean tornerà prima si continuerà così e mi prendo la responsabilità di dire che volevo due attaccanti. Per non tenere un terzo attaccante che non ha spazio, come è successo Ivan Azon, non sai più che dirgli. Abbiamo avuto la sfortuna che Moise si è fatto male, ci prendiamo la responsabilità e se un giorno dovremo giocare con 6-7 centrocampisti lo faremo".

(Fonte: TMW)