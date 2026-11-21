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L'allenatore del Como, Cesc Fabregas, è intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Cagliari per 2-0. Queste le sue dichiarazioni:

Getty Images

Capello dice che il 2-0 è il risultato perfetto. Oggi è stata questa la partita contro il Cagliari?

Non siete mai andati in svantaggio quest'anno.

"Perfetta no. Abbiamo concesso 4 contropiedi, 3 importanti dove loro avrebbero potuto fare gol. Sapevo che partita ci aspettava, bravi loro a fare qualcosa di diverso in avanti. Ci hanno trovato alle spalle, in profondità, poi dal 35-37' è cambiata la situazione e nel secondo tempo c'è stata una sola squadra in campo. Sono molto contento per i ragazzi, tantissima energia, abbiamo trovato giocatori in più"."Se giochi in casa trovi stabilità e cerchi di essere più forte con la tua gente. Quando sento la curva, i tifosi, sei sempre più carico ed è naturale. Serve ai ragazzi, soprattutto in partite del genere. In Champions c'è sempre emozione, questa poteva essere una gara trappola. Senza Caqueret e Nico o altre soluzioni offensive. Mancano 7 partite fino a Natale, tutti devono essere importanti".

Ramon: un giudizio?

"Ci sono giocatori che sono più forti. Lui è un giocatore che a me piace. Non parlerei troppo di quanto sento per lui, magari poi mi vede dopo. Abbiamo lavorato tanto per fare gol, l'anno scorso davanti alla porta non trovava la capacità di segnare. Anche in maniera facile. Adesso li fa. Ti dimostra che sono bambini e ragazzi. Ogni anno però migliorano. È un giocatore che ti arriva in area e ha più cattiveria di un attaccante, anche di sorpresa, poi gioca lungo e corto. Di testa è il primo o secondo in Serie A che guadagna duelli. Poi c'è la mentalità di ogni giocatori di farsi vedere e sentire in ogni partita. Ma se vuoi arrivare là devi saper gestire Thuram, Esposito...".

(Fonte: TMW)