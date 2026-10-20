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Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della storica partita contro il Manchester United, Nico Paz, trequartista del Como, ha parlato anche della sua permanenza in riva al lago nell'ultimo mercato estivo:

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Quando sei rimasto quest'estate a Como era per vivere una notte come questa?

A Firenze ti hanno paragonato a Crespo. Qual è il colpo che devi ancora migliorare?

"Giocare contro questa squadra in una notte come quella di domani sarà particolare. Negli ultimi 2-3 anni siamo migliorati tanto, giorno dopo giorno. Meritiamo di giocare partite come quelle di domani"."Più che Crespo e Batistuta l'ho preso da mio papà. Sono consapevole che posso migliorare in tanti aspetti. Lavoro tutti i giorni, con il mister e con lo staff. Non voglio dirlo qua, ma ovviamente ho 22 anni e ho ancora tante cose da fare ancora".

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Stai diventando più bravo a buttarsi nello spazio?

Ti hanno fatto piacere le parole del direttore Ludi? "Non tornerò da Madrid senza Nico"?

"Sì, hai analizzato bene le partite. Magari il primo anno gli avversari non mi conoscevano tanto e avevo più spazio, ma adesso vanno tanto uomo a uomo con me. Sto provando a fare cose buone, ad attaccare o arrivare in area. Sono cose che devo migliorare. Ogni giorno ti conoscono di più e se resti fermo è più difficile. Sto provando a fare cose nuove"."Quest'anno penso che devo fare un passo in avanti, conosco bene la squadra e lo stile di gioco del mister. Ho provato a dare un passo in più e sono giovane, ma aiuto i miei compagni. Quello che ha detto Charlie mi fa piacere, mi sento apprezzato qua, è un orgoglio per me. Mi fa giocare meglio, gioco con fiducia e posso giocare con tutta la fiducia del mondo".

(Fonte: TMW)