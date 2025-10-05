L'allenatore del Benfica ha replicato duramente alla domanda di un giornalista sul tempo che gli servirà per far vincere il Benfica

Eva A. Provenzano Caporedattore 5 ottobre - 15:06

In Portogallo hanno fatto arrabbiare José Mourinho. L'ex allenatore dell'Inter ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara tra il (suo ex) Porto e il Benfica (si gioca stasera quando in Italia saranno le 22.15), la squadra che allena da qualche settimana. Un giornalista lo ha incalzato sul suo stipendio e su come intende far vincere la squadra portoghese e il mister non è stato leggero nella risposta.

"Di recente ha detto che il Benfica aveva bisogno di tempo e impegno per iniziare a giocare meglio e per vincere. Ma è chiaro che José Mourinho non è arrivato al Benfica a poco prezzo, ha un curriculum invidiabile. Non ha paura di non avere abbastanza tempo per vincere? Cosa manca davvero al Benfica per iniziare a vincere, considerando che, soprattutto a livello nazionale vincere il 95% delle gare potrebbe non bastare", è stata in sintesi la domanda del giornalista. Mou ha ascoltato tutto, poi è partito lo show.

«Penso che tu e alcuni dei tuoi colleghi giornalisti stiate morendo dalla voglia di sapere quanto guadagno. Tu quanto guadagni? Vuoi dirmelo o no? Oh, non me lo dirai? Allora non parlare del mio stipendio. Stai dicendo che sono troppo caro, che sono troppo avaro? Quanto hai guadagnato, quanto non hai guadagnato, quanto guadagna lui... Credo siate un po' ossessionati dai numeri. Non stai mancando di rispetto, e nemmeno io ti sto mancando di rispetto, ma mi sembra che tu sia brutalmente curioso di sapere quanto guadagna il tuo vicino di casa», ha replicato Mou.

«Non è vero? Sì, ma la domanda inizia proprio con "quanto guadagna", "quanto costa", "è costoso, è costoso?". Guarda, forse inizieremo a vincere domani. Il calcio è così, e a volte i risultati sono decontestualizzati rispetto al lavoro svolto. Altre volte sono una conseguenza del lavoro che facciamo, altre volte sono un po' fuori contesto. Quello che posso garantirti è che stiamo lavorando sodo. Non mi preoccupo nemmeno per me stesso, non penso a me stesso, mi preoccupo per i giocatori, penso a loro. Penso che i giocatori meritino la gioia, non meritano, a volte, l'etichetta che viene loro data. Se non piace ai tifosi perdere figuriamoci quanto piace perdere a chi questo lo fa come lavoro, figuriamoci per i professionisti», ha aggiunto.

«Hai gentilmente citato il mio curriculum - ha ancora detto Mou - ma credo che siano più importanti i miei anni di esperienza, fatti di vittorie e sconfitte. Ma sono preoccupato più che altro per questo momento di mancata gioia per i miei giocatori. Non è un momento semplice e penso a loro e pensando a loro penso di conseguenza ai tifosi e al club. Non penso a me stesso. Mi considero un bravo allenatore e ho un ottimo staff, siamo molto preparati, stiamo lavorando sodo e questo è il calcio. Sui risultati, quando inizieremo ad ottenerli, forse domani, ma è qualcosa che non può essere previsto. Penso che contro il Chelsea il risultato poteva essere diverso se guardo alla prestazione della squadra che a mio parere è stato piuttosto accettabile. Vedremo, ma stiamo lavorando sodo», ha concluso in merito il mister.

(Fonte: slbenfica.pt)