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De Laurentiis scherza con Allegri: “Ma vuoi arrivare in finale di Champions se dici…”

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Duetto in chiave Champions League tra il patron del Napoli Aurelio De Laurentiis e il neo tecnico azzurro Massimiliano Allegri
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Duetto in chiave Champions League tra il patron del Napoli Aurelio De Laurentiis e il neo tecnico azzurro Massimiliano Allegri nel corso della presentazione al teatro San Carlo. "L'importante è arrivare al 30 maggio avendo raggiunto degli obiettivi" spiega Allegri prima che De Laurentiis lo interrompa con una battuta: "Ma allora vuoi arrivare in finale di Champions - gli dice - visto che la finale è il 30 maggio?".

Milan Allegri
Getty Images

All'interruzione del patron azzurro il tecnico ha replicato con un sorriso. De Laurentiis poi ha ammesso di aver contattato il tecnico livornese già in passato: "Lo avevo già chiamato più volte in passato, ma è normale, lo fanno tutti. C'è un momento in cui tu immagini che i tuoi contratti valgano poco, e se le motivazioni del contrattualizzato diminuiscono ci si chiede se è giusto crearsi delle assicurazioni lungo il percorso, per cui è ovvio che l'ho chiamato, così come ho chiamato altri allenatori, ma è normale. Non credo di farlo solo io ma anche altri direttori sportivi".

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"Detto ciò - ha aggiunto De Laurentiis - i rapporti umani sono fondamentali nei rapporti di lavoro con gli allenatori. Senza quello non comincia nemmeno il rapporto. E con Allegri c'è sintonia. Ma è anche vero che se non c'è scazzo non c'e' amore. E poi possiamo pure pensare di metterci d'accordo per fare un po' di teatrino".

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