Duetto in chiave Champions League tra il patron del Napoli Aurelio De Laurentiis e il neo tecnico azzurro Massimiliano Allegri nel corso della presentazione al teatro San Carlo. "L'importante è arrivare al 30 maggio avendo raggiunto degli obiettivi" spiega Allegri prima che De Laurentiis lo interrompa con una battuta: "Ma allora vuoi arrivare in finale di Champions - gli dice - visto che la finale è il 30 maggio?".
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De Laurentiis scherza con Allegri: “Ma vuoi arrivare in finale di Champions se dici…”
All'interruzione del patron azzurro il tecnico ha replicato con un sorriso. De Laurentiis poi ha ammesso di aver contattato il tecnico livornese già in passato: "Lo avevo già chiamato più volte in passato, ma è normale, lo fanno tutti. C'è un momento in cui tu immagini che i tuoi contratti valgano poco, e se le motivazioni del contrattualizzato diminuiscono ci si chiede se è giusto crearsi delle assicurazioni lungo il percorso, per cui è ovvio che l'ho chiamato, così come ho chiamato altri allenatori, ma è normale. Non credo di farlo solo io ma anche altri direttori sportivi".
"Detto ciò - ha aggiunto De Laurentiis - i rapporti umani sono fondamentali nei rapporti di lavoro con gli allenatori. Senza quello non comincia nemmeno il rapporto. E con Allegri c'è sintonia. Ma è anche vero che se non c'è scazzo non c'e' amore. E poi possiamo pure pensare di metterci d'accordo per fare un po' di teatrino".
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