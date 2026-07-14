Duetto in chiave Champions League tra il patron del Napoli Aurelio De Laurentiis e il neo tecnico azzurro Massimiliano Allegri nel corso della presentazione al teatro San Carlo. "L'importante è arrivare al 30 maggio avendo raggiunto degli obiettivi" spiega Allegri prima che De Laurentiis lo interrompa con una battuta: "Ma allora vuoi arrivare in finale di Champions - gli dice - visto che la finale è il 30 maggio?".

All'interruzione del patron azzurro il tecnico ha replicato con un sorriso. De Laurentiis poi ha ammesso di aver contattato il tecnico livornese già in passato: "Lo avevo già chiamato più volte in passato, ma è normale, lo fanno tutti. C'è un momento in cui tu immagini che i tuoi contratti valgano poco, e se le motivazioni del contrattualizzato diminuiscono ci si chiede se è giusto crearsi delle assicurazioni lungo il percorso, per cui è ovvio che l'ho chiamato, così come ho chiamato altri allenatori, ma è normale. Non credo di farlo solo io ma anche altri direttori sportivi".