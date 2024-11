"Sappiamo cosa fare per superare in classifica l'Italia ed è il nostro obiettivo": Didier Deschamps carica la Francia in vista della sfida di domani contro gli azzurri a San Siro. La Francia non sta affrontando un momento facile, il deludente pareggio con Israele ha scatenato le critiche ma secondo il tecnico, l'unico problema è stata la finalizzazione: "E' stato frustrante non essere riusciti a segnare.