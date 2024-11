L'ormai ex capo del tifo organizzato nerazzurro nei giorni scorsi ha iniziato a collaborare con gli inquirenti sui fatti dell'ultimo periodo

"La tua infamità non appartiene alla nostra mentalità". È il contenuto di uno striscione che la Curva Nord dell'Inter, oggi rinominata Secondo Anello Verde 1969, ha steso fuori da San Siro. Lo dimostra la foto che la stessa tifoseria organizzata ha pubblicato sui profili social.

Uno striscione che - spiega l'ANSA - sembra collegato alla notizia, emersa nei giorni scorsi, secondo cui Andrea Beretta, l'ormai ex capo ultrà interista in carcere dallo scorso 5 settembre per l'omicidio di Antonio Bellocco, avrebbe iniziato a parlare e a collaborare con gli inquirenti da qualche settimana nel corso degli interrogatori.