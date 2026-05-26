In conferenza stampa le parole dell'allenatore del Como dopo la qualificazione alla prossima Champions League

Eva A. Provenzano Caporedattore 26 maggio 2026 (modifica il 26 maggio 2026 | 15:21)

Cesc Fabregas è tornato a parlare in conferenza stampa dopo la conquista della qualificazione in Champions, con annessi festeggiamenti in giro per la città, del suo Como. Ed è tornato a parlare anche della sconfitta contro l'Inter, quella che ha portato all'eliminazione, in semifinale, dalla Coppa Italia.

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«Siamo diventati più sereni, la squadra ha reagito, non era scontato rialzarsi in quel momento là. Primo perché siamo una squadra molto giovane e non si sa come si attutisce il colpo e poi perché anche giocando benissimo e combattendo al meglio contro la migliore squadra d'Italia non abbiamo vinto e questo fa male. Per quanto siamo stati orgogliosi di aver fatto una grande prestazione fa male. Uguale quando si perde e rialzarsi così, andando a Genova, dover vincere e non prendere gol, vincere tutte le partite senza prendere gol, è stato storico. Brava la squadra a tenere l'asticella alta, penso che anche fisicamente nelle ultime gare eravamo arrivati fisicamente e non potevo chiedere di più. Bravi loro a tenersi ad un livello alto».

-Nico Paz, la qualificazione in CL può spostare qualcosa con il Real?

È una cosa molto importante per noi. Dobbiamo preparare la prossima stagione al meglio. Nico è stata una parte molto importante di quello e penso che quanto meno dico su di lui è meglio è. Di solito parlo sulle cose quanto ne so molto, altrimenti non dico niente. Avevamo già iniziato un po' di tempo fa di lui e per questo a Nico non devo dire niente come giocatore e come persona. Ho visto come ci teneva anche in panchina. Questo dice tutto. Non dico altro. Vediamo che succede. Sono tranquillo e meno dico e meglio è. Lasciamo lavorare la nostra gente e il suo agente. Parliamo col Real e vediamo che succede.

«I ragazzi hanno meritato la Champions League. I ragazzi ci hanno creduto fino alla fine. Quando si segue tutto con fede e quando si ha un obiettivo chiaro e si lavora con le proprie idee si può conseguire qualunque cosa nella vita. L'attesa è stata dura, ma ne è valsa la pena», ha aggiunto.

(Fonte: SS24)