Federico Dimarco, esterno dell'Inter e della Nazionale, è intervenuto oggi in conferenza stampa a Coverciano

Marco Astori Redattore 15 novembre - 14:35

Federico Dimarco, esterno dell'Inter e della Nazionale, è intervenuto oggi in conferenza stampa a Coverciano. Ecco le sue parole riprese da TMW: "Rappresentare la Nazionale in un Mondiale è una cosa bellissima, abbiamo l'obbligo di qualificarci".

Che gara ti aspetti?"Affronteremo una squadra forte, l'abbiamo visto all'andata. Ma noi non siamo quelli dell'andata, quella di Oslo è stata una partita brutta. Domani dobbiamo farli ricredere e conquistare la settima vittoria consecutiva".

Quali sono le cose a cui bisogna fare più attenzione in questo poco tempo?"Abbiamo iniziato un nuovo percorso col mister, stiamo lavorando bene e stiamo bene insieme. La cura dei dettagli in così poco tempo è la cosa più importante. Il gruppo fa tanto e una Nazionale come l'Italia quando è stata gruppo ha sempre detto la sua, sia agli Europei che al Mondiale".

Pensate di ribaltarla domani?"Parliamoci chiaro, penso che sia difficilissimo. Anzi, impossibile. Al di là del 9-0 è l'ultima gara prima dei play-off di marzo, dobbiamo provare le ultime cose e poi vincere aiuta a vincere".

Cosa non ha funzionato a Oslo?"E' andato tutto storto, abbiamo preso un 3-0 secco. Dispiace, è stata la prima del girone e ci ha condannato anche se dopo le abbiamo vinte tutte. Questa non è una cosa semplice da digerire. La Norvegia è una squadra forte, l'Italia però deve qualificarsi a questo Mondiale per ciò che abbiamo fatto vedere in questo girone".

Da giocatore vi sentite di poter fare qualcosa in vista dei play-off visto che i calendari sono intasati?"Non decido io i calendari, ci sono persone che si occupano di queste cose. Noi dobbiamo fare bene il nostro mestiere, quindi metterci a disposizione sia del club che della Nazionale".

Come vedi Pio Esposito?"E' un giocatore giovane e forte che sta lavorando tanto. All'Inter lo vediamo tutti i giorni: deve crescere su alcuni aspetti ma è sulla buona strada. Bisogna lasciarlo crescere e non dargli troppe pressioni. Sta dimostrando tanto, come è successo a tutti avrà degli inciampi e noi lo aiuteremo".