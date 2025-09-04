Intervenuto in conferenza stampa per presentarsi come nuovo calciatore del Milan, Christopher Nkunku , attaccante rossonero, è tornato così sull'interesse dell'Inter nei suoi confronti: "Se mi ha cercato? Si leggeva questa cosa, ma io non ho parlato con nessuno dell'Inter. Quando il mio agente mi ha detto del Milan non ci ho pensato nemmeno un secondo. Il derby? Conosco il derby. Non conosco bene quello di Milano, ma ne ho parlato con alcuni compagni e mi hanno detto che è la partita.

La primissima volta che ho sentito la parola Milan è stato il contatto con Tare: mi ha detto che il Milan mi voleva. Non ci ho neanche riflettuto tantissimo, mi son lasciato andare al brivido, all'emozione e sono andato. Sono molto competitivo e voglio dare il meglio di me. Ho molto da fare e molto da dare, anche prima dell'inizio del cuore pulsante del lavoro. So che devo dare il massimo, perché voglio progredire e migliorare costantemente".