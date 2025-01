"Intanto l'Inter in questi ultimi tre anni è stata la squadra più forte, la squadra che è cresciuta moltissimo. Devo dire che le ultime due partite sono state quelle un po' più difficili. Le partite in casa sono state molto equilibrate, noi dovremo fare attenzione a non subire come nelle ultime partite perché l'Inter in vantaggio diventa una squadra difficile da recuperare"

Si affrontano in questa Supercoppa le tre big tradizionali del calcio italiano e l'Atalanta, l'unica che ha vinto in Europa delle quattro. Quanto orgoglio c'è nell'avere portato l'Atalanta a questo livello?

"Tantissimo perché l'Italia non vinceva in Europa League da 25 anni. E l'Inter è stata l'ultima in Champions ma ormai 15 anni fa. E quindi le squadre italiane in Europa erano sicuramente assenti. L'averlo fatto noi e il fatto che l'abbiamo fatto in un torneo veramente competitivo con le squadre che erano dominatrici nel loro campionato è motivo di grande orgoglio e anche un punto importante di quello che è stato il nostro percorso e che ha dato anche poi consapevolezza a tutta la squadra"

Tornando sul tema dell'orgoglio di prima, le chiedo quali sono le sue sensazioni e il suo orgoglio per questa prima Supercoppa italiana dell'Atalanta

Se devo dire la verità, noi siamo arrivati ieri sera, adesso siamo un po' con voi, sicuramente è un po' tutta una novità. Abbiamo visto questa questa città ipermoderna che non ci aspettavamo e quindi questa è una competizione in cui probabilmente entreremo dentro nelle prossime ore o magari domani, perché giocata così lontano da casa da tutti i tifosi è un po' strana. Sì, sicuramente entreremo nell'ordine di idee man mano che ci avviciniamo. Per quanto mi riguarda, è una competizione molto importante. Ma domani è una semifinale e per noi è anche molto importante tutto quello che abbiamo fatto fino adesso. Quando rientreremo in Italia, in campionato giocheremo in fila con Udinese, Juventus e Napoli in una settimana. E di conseguenza la partita di domani è un modo per me sì di cercare di raggiungere il trofeo, ma anche quello di testare veramente quanto questa squadra è competitiva contro una squadra come l'Inter. Quanto la rosa può essere competitiva anche poi nel campionato. Poi, dopo avvicinandoci alla gara, diventerà anche magari più importante il risultato"

Obiettivi in Supercoppa?

Tutte le partite le giochiamo al massimo per cercare di fare risultato, anche se questa è arrivata come data in un momento particolare, però come ho detto prima, con l'avvicinarsi della partita saremo al meglio delle nostre possibilità per cercare di fare il massimo, di ottenere questa Coppa. Il primo scoglio sarà con l'Inter ed è chiaro che noi pensiamo di giocare una partita con tutta quanta la squadra, con gli undici che andranno in campo, con le cinque sostituzioni che avremo a disposizione, per poter riuscire a superare il turno. Sarebbe un grande risultato

Volevo sapere se tra le novità e tra le cose da testare in vista del campionato potrebbe esserci anche la prima di Zaniolo da titolare.

Non lo so, non ho ancora deciso, vedremo in questi giorni, non è solo Zaniolo, c'è Brescenini, c'è Samardzic, c'è Scalvini. Abbiamo bisogno di avere più giocatori nella miglior condizione, soprattutto competitivi contro questo tipo di squadre perché ne incontreremo altre dello stesso valore, questa è un'occasione sicuramente importante

Quanto è importante essere qui per aumentare i vostri tifosi nel mondo?

Noi nel 24 abbiamo fatto una finale di Coppa Italia, una finale di Europa League, una finale di Supercoppa Europea, questa è la quarta finale in 8 mesi e giocare questo tipo di partite dà prestigio al club, dà valore ai giocatori, dà sicuramente soddisfazione a tutti quanti noi. Sono partite dove sei molto visto anche nel mondo e dove vuoi fare bella figura, vuoi cercare di essere competitivo al massimo. Per noi è già un risultato importante essere qui, ma è ancora più importante riuscire a vincere, indubbiamente.