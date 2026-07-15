Il nuovo direttore sportivo dell'Atalanta Cristiano Giuntoli ha risposto così alla domanda sull'affare Marco Palestra sfumato con l'Inter
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Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca quiNel corso della conferenza stampa di oggi, il nuovo direttore sportivo dell'Atalanta Cristiano Giuntoli ha risposto così alla domanda sull'affare Marco Palestra sfumato con l'Inter e accasatosi poi al Chelsea.
"Cos'è successo? Noi siamo sempre stati al corrente di tutto. Noi con tutte le parti siamo sempre stati corretti, e siamo contenti che Palestra rappresenti l'Italia anche in Premier League".
(TMW)
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