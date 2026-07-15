GUARRO e PACE Ep10: Inter, e ora? Perisic, Spence, Singo, Read e il futuro di Pavard

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca quiNel corso della conferenza stampa di oggi, il nuovo direttore sportivo dell'Atalanta Cristiano Giuntoli ha risposto così alla domanda sull'affare Marco Palestra sfumato con l'Inter e accasatosi poi al Chelsea.

"Cos'è successo? Noi siamo sempre stati al corrente di tutto. Noi con tutte le parti siamo sempre stati corretti, e siamo contenti che Palestra rappresenti l'Italia anche in Premier League".

(TMW)