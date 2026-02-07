FC Inter 1908
Grosso: “Inter? Proibitiva e squilibrata ma ci proveremo! Se firmo per il pari? Rispondo così”

Fabio Grosso, tecnico del Sassuolo, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro l'Inter. Ecco le sue dichiarazioni
Marco Astori
Fabio Grosso, tecnico del Sassuolo, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro l'Inter. Ecco le sue dichiarazioni riprese da TMW: "È una gara del campionato, è una squadra che nei numeri è sopra le altre e viene da un percorso lungo di tante cose belle fatte e le difficoltà sono altissime. Noi ci siamo preparati per saper resistere alle loro qualità che sono altissime e provare a creare loro delle difficoltà. Sulla carta è una sfida proibitiva ma noi proveremo a dire la nostra.

Il nostro obiettivo è da sempre quello di rimanere dentro le gare, poi ci sono anche gli avversari, ma quello che dipende da noi deve essere fatto al meglio. Dobbiamo cercare di toccare i nostri picchi massimi, dal punto di vista qualitativo, fisico, e soprattutto dal punto di vista mentale perché in queste gare devi saperci stare e devi essere bravo a trovare soluzioni immediate per saper resistere alle qualità indiscusse che l'avversario domani ci proporrà. Sulla carta è una sfida squilibrata, se non parlassimo di calcio non avremmo tante opportunità, ma il bello di questo sport è anche che puoi provare ad andare in campo per avere la meglio sull'avversario.

La catena di sinistra? Hanno giocatori bravi dal punto di vista individuale e l'allenatore è stato bravissimo a dare questa freschezza, questo gioco fluido, e noi lo sappiamo al di là della catena di sinistra perché se andiamo a elencare i pregi di questa squadra ci andremo a dilungare troppo. Le partite sono insidiose tutte, queste ancora di più perché trovi avversari che stanno dominando sin qui il campionato, poi le partite vanno giocate e proveremo a farlo al meglio sapendo che con degli errori vieni punito, se sei un brivido superficiale non te lo puoi permettere, bisogna trovare il giusto equilibrio tra timore e coraggio.

La bravura è saper fare tante cose in queste partite, tante cose le vuoi fare e poi non riesci perché ci sono gli avversari. Dobbiamo essere continui, su questo ci stiamo lavorando, e nelle gare come quelle di domani è una delle caratteristiche più importanti per rimanere all'interno della gara e per sfruttare poi le nostre qualità perché abbiamo dei giocatori che sanno decidere le partite. In queste partite devi essere bravo a starci dentro, a saperti difendere bene, a saperci stare dentro con coraggio perché se concedi troppo queste sono squadre che alla lunga sanno prendere e difficilmente riesci a prendere risultati.

Ai ragazzi abbiamo dato qualche pizzicata su quello che potrà succedere. Alcuni sono giovani, altri esperti e navigati. Sappiamo che tipo di partita andremo ad affrontare e ci stiamo preparando per provare a dire la nostra, proveremo a fare un'impresa perché giocare contro questa squadra in questo momento si tratta di provare a fare una grande prova per un grande risultato. Se firmo per il pari? Cerchiamo una grandissima partita perché senza in queste gare diventa impossibile andare a raccogliere qualcosa. Conosciamo le insidie e le difficoltà ma vogliamo provare a toccare i nostri picchi, è fondamentale riuscirci in queste gare e delle volte potrebbe anche non bastare, dovremo anche essere un pizzico fortunati: ci sono queste tre componenti che devono andare in un'unica direzione. Potendo incidere solo sulla prima cercheremo di presentarci al meglio".

