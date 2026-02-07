Fabio Grosso, tecnico del Sassuolo, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro l'Inter. Ecco le sue dichiarazioni

Marco Astori Redattore 7 febbraio 2026 (modifica il 7 febbraio 2026 | 13:02)

Fabio Grosso, tecnico del Sassuolo, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro l'Inter. Ecco le sue dichiarazioni riprese da TMW: "È una gara del campionato, è una squadra che nei numeri è sopra le altre e viene da un percorso lungo di tante cose belle fatte e le difficoltà sono altissime. Noi ci siamo preparati per saper resistere alle loro qualità che sono altissime e provare a creare loro delle difficoltà. Sulla carta è una sfida proibitiva ma noi proveremo a dire la nostra.

Il nostro obiettivo è da sempre quello di rimanere dentro le gare, poi ci sono anche gli avversari, ma quello che dipende da noi deve essere fatto al meglio. Dobbiamo cercare di toccare i nostri picchi massimi, dal punto di vista qualitativo, fisico, e soprattutto dal punto di vista mentale perché in queste gare devi saperci stare e devi essere bravo a trovare soluzioni immediate per saper resistere alle qualità indiscusse che l'avversario domani ci proporrà. Sulla carta è una sfida squilibrata, se non parlassimo di calcio non avremmo tante opportunità, ma il bello di questo sport è anche che puoi provare ad andare in campo per avere la meglio sull'avversario.

La catena di sinistra? Hanno giocatori bravi dal punto di vista individuale e l'allenatore è stato bravissimo a dare questa freschezza, questo gioco fluido, e noi lo sappiamo al di là della catena di sinistra perché se andiamo a elencare i pregi di questa squadra ci andremo a dilungare troppo. Le partite sono insidiose tutte, queste ancora di più perché trovi avversari che stanno dominando sin qui il campionato, poi le partite vanno giocate e proveremo a farlo al meglio sapendo che con degli errori vieni punito, se sei un brivido superficiale non te lo puoi permettere, bisogna trovare il giusto equilibrio tra timore e coraggio.

La bravura è saper fare tante cose in queste partite, tante cose le vuoi fare e poi non riesci perché ci sono gli avversari. Dobbiamo essere continui, su questo ci stiamo lavorando, e nelle gare come quelle di domani è una delle caratteristiche più importanti per rimanere all'interno della gara e per sfruttare poi le nostre qualità perché abbiamo dei giocatori che sanno decidere le partite. In queste partite devi essere bravo a starci dentro, a saperti difendere bene, a saperci stare dentro con coraggio perché se concedi troppo queste sono squadre che alla lunga sanno prendere e difficilmente riesci a prendere risultati.

Ai ragazzi abbiamo dato qualche pizzicata su quello che potrà succedere. Alcuni sono giovani, altri esperti e navigati. Sappiamo che tipo di partita andremo ad affrontare e ci stiamo preparando per provare a dire la nostra, proveremo a fare un'impresa perché giocare contro questa squadra in questo momento si tratta di provare a fare una grande prova per un grande risultato. Se firmo per il pari? Cerchiamo una grandissima partita perché senza in queste gare diventa impossibile andare a raccogliere qualcosa. Conosciamo le insidie e le difficoltà ma vogliamo provare a toccare i nostri picchi, è fondamentale riuscirci in queste gare e delle volte potrebbe anche non bastare, dovremo anche essere un pizzico fortunati: ci sono queste tre componenti che devono andare in un'unica direzione. Potendo incidere solo sulla prima cercheremo di presentarci al meglio".