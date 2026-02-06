Branimir Mlacic, nuovo difensore dell'Udinese inseguito anche dall'Inter, si è presentato oggi in conferenza stampa. Ecco le sue dichiarazioni: "Ho scelto questo club perché al momento era lo step giusto da fare in questo momento della mia carriera.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 partite conferenze stampa Mlacic: “Inter su di me? Ho scelto l’Udinese perché penso che…”
partite
Mlacic: “Inter su di me? Ho scelto l’Udinese perché penso che…”
Branimir Mlacic, nuovo difensore dell'Udinese inseguito anche dall'Inter, si è presentato oggi in conferenza stampa
Sono usciti grandi giocatori da qui e penso sia il passo giusto in questo momento. Sono appena arrivato qui a Udine, penso di poter giocare ma chiaramente devo lavorare molto per meritarmi le mie occasioni. La sensazione è che questo club sia molto organizzato".
(TuttoUdinese)
© RIPRODUZIONE RISERVATA