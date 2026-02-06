FC Inter 1908
Branimir Mlacic, nuovo difensore dell'Udinese inseguito anche dall'Inter, si è presentato oggi in conferenza stampa
Branimir Mlacic, nuovo difensore dell'Udinese inseguito anche dall'Inter, si è presentato oggi in conferenza stampa. Ecco le sue dichiarazioni: "Ho scelto questo club perché al momento era lo step giusto da fare in questo momento della mia carriera.

Sono usciti grandi giocatori da qui e penso sia il passo giusto in questo momento. Sono appena arrivato qui a Udine, penso di poter giocare ma chiaramente devo lavorare molto per meritarmi le mie occasioni. La sensazione è che questo club sia molto organizzato".

(TuttoUdinese)

