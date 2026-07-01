Il neo presidente della FIGC ha parlato in conferenza stampa dopo il consiglio federale ed ha nominato anche il presidente dell'Inter

Eva A. Provenzano Caporedattore 1 luglio 2026 (modifica il 1 luglio 2026 | 23:44)

Dopo il consiglio federale della FIGC,Giovanni Malagò, neo presidente della Federazione, è intervenuto in conferenza stampa. Il primo dirigente della Federcalcio sta individuando il direttore tecnico e poi con lui deciderà il nome del nuovo ct a cui affidare la panchina dell'Italia. Durante il suo intervento l'ex numero uno del Coni ha avuto modo di parlare anche del sostegno della Serie A "per le finalità di alto livello della Figc". E ha avuto modo di citare il nome del presidente dell'Inter Beppe Marotta.

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«Oggi Marotta ha detto che la Lega di Serie A - in considerazione del suo interesse verso la nazionale -, cercherà di individuare una forma di sostegno per le finalità di alto livello della Figc, una proposta da portare in assemblea di A il prossimo 23 luglio, anche per il budget federale che non permette di fare voli pindarici. Ho molto apprezzato», ha detto Malagò.

Da oggi il presidente ha anche due vice al suo fianco: sono stati nominati il presidente della Serie A, Ezio Maria Simonelli, che sarà vicario, e il n.1 dell'associazione calciatori, Umberto Calcagno. Ma le risposte attese sono su DT e CT e "nell'arco di una settimana sarà tutto chiuso".

(Fonte: ANSA)