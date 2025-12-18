Domani sera, alle 20 ore italiane, l'Inter di Cristian Chivu affronterà a Riad il Bologna nella semifinale di Supercoppa Italiana, con l'obiettivo di raggiungere la finale contro la vincente di Napoli-Milan, in campo questa sera.
Domani sera, alle 20 ore italiane, l'Inter di Cristian Chivu affronterà a Riad il Bologna nella semifinale di Supercoppa Italiana
Nella conferenza stampa di vigilia, Alessandro Bastoni parlerà accanto all'allenatore nerazzurro.
FCInter1908.it trasmetterà la diretta testuale delle dichiarazioni del difensore. Aggiorna la pagina per seguire la conferenza in tempo reale.
