FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 partite conferenze stampa Perisic, infortunio contro il Newcastle? Bosz chiarisce: “Ecco perchè l’ho sostituito”

partite

Perisic, infortunio contro il Newcastle? Bosz chiarisce: “Ecco perchè l’ho sostituito”

Perisic, infortunio contro il Newcastle? Bosz chiarisce: “Ecco perchè l’ho sostituito” - immagine 1
L'esterno croato del PSV Eindhoven è uscito dopo un'ora di gioco del match di Champions League contro i Magpies
Fabio Alampi Redattore 

C'era preoccupazione intorno alle condizioni di Ivan Perisic. L'esterno croato del PSV Eindhoven è uscito dal campo dopo un'ora di gioco del match di Champions League perso 3-0 contro il Newcastle, e alcune immagini lasciavano supporre che il motivo fosse un infortunio.

Perisic, infortunio contro il Newcastle? Bosz chiarisce: “Ecco perchè l’ho sostituito”- immagine 2
Getty Images

Peter Bosz, tecnico del club olandese, ha poi spiegato la situazione in conferenza stampa: "L'ho sostituito perché ha giocato novanta minuti contro il Fortuna Sittard in campionato, e ora ha solo due giorni di riposo prima di sabato, quando giocheremo contro il NAC Breda".

Leggi anche
Chivu: “Tre giorni? In Europa non si lamentano e io nemmeno! Playoff? La vedo così”
Arteta: “Inter molto forte! E ieri sera non ho dormito molto bene perché pensavo…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA