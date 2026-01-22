C'era preoccupazione intorno alle condizioni di Ivan Perisic . L'esterno croato del PSV Eindhoven è uscito dal campo dopo un'ora di gioco del match di Champions League perso 3-0 contro il Newcastle, e alcune immagini lasciavano supporre che il motivo fosse un infortunio.

Peter Bosz, tecnico del club olandese, ha poi spiegato la situazione in conferenza stampa: "L'ho sostituito perché ha giocato novanta minuti contro il Fortuna Sittard in campionato, e ora ha solo due giorni di riposo prima di sabato, quando giocheremo contro il NAC Breda".