C'era preoccupazione intorno alle condizioni di Ivan Perisic. L'esterno croato del PSV Eindhoven è uscito dal campo dopo un'ora di gioco del match di Champions League perso 3-0 contro il Newcastle, e alcune immagini lasciavano supporre che il motivo fosse un infortunio.
Perisic, infortunio contro il Newcastle? Bosz chiarisce: “Ecco perchè l’ho sostituito”
L'esterno croato del PSV Eindhoven è uscito dopo un'ora di gioco del match di Champions League contro i Magpies
Peter Bosz, tecnico del club olandese, ha poi spiegato la situazione in conferenza stampa: "L'ho sostituito perché ha giocato novanta minuti contro il Fortuna Sittard in campionato, e ora ha solo due giorni di riposo prima di sabato, quando giocheremo contro il NAC Breda".
