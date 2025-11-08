Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di San Siro con l'Inter. Ecco le sue dichiarazioni

Marco Astori Redattore 8 novembre - 12:52

Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di San Siro con l'Inter. Ecco le sue dichiarazioni: "È palese che l'Inter con il Napoli abbia la rosa più forte del campionato, ha fatto due finali di Champions negli ultimi tre anni e anche in Europa ci sono poche squadre più forti dell'Inter.

Partita difficilissima, purtroppo negli ultimi anni il gap con queste squadre si è allargato. Dobbiamo guardare l'opportunità che ci offre questa partita, che sarà durissima. Sarà difficile anche esprimendoci ai nostri massimi livelli, ma c'è un'opportunità. Romagnoli oggi si è allenato abbastanza bene, però domani mattina vediamo come si sveglia e decidiamo con il dottore.

Chivu? Sono allenatori difficili da valutare su tre mesi, è un allenatore di impatto e ha caratteristiche per diventare un allenatore di alto livello. A me piace più il percorso di chi fa 100 partite anche in Serie A ma in panchina di livello inferiore. A livello di personalità mi ha fatto una grande impressione", riporta TMW.