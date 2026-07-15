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Del mercato dell'Inter e degli aggiornamenti della giornata di oggi in casa nerazzurra ha parlato Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano:

Getty Images

L'Inter chiaramente ha delle priorità sul mercato, l'esterno destro, il difensore centrale e anche qualche uscita. La notizia che vi raccontiamo ora, diciamo che non è propriamente una notizia sconvolgente, perché comunque nei grandi club il dialogo e il confronto tra l'allenatore e il direttore sportivo è costante, continuo. Però, però ti posso aggiungere che nella giornata di oggi, tra oggi e domani, ci sarà un faccia a faccia tra Ausilio e Chivu per provare a dettare una linea su quali saranno e quali sono gli obiettivi prioritari per l'Inter. Ci sono diversi nomi, per esempio sulla fascia destra abbiamo dato in esclusiva, abbiamo riattivato, riacceso in esclusiva il nome di Spence. Teniamo anche il nome di Molina, ma questo confronto sarà propedeutico alla scelta dei profili giusti su cui andare.