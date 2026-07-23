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A margine della Lega di Serie A, Paolo Maldini, nuovo direttore tecnico della FIGC, ha rilasciato le prime dichiarazioni pubbliche dopo l'inizio della nuova avventura:

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"L'ideale sarebbe nominare il ct entro questa settimana, ma ancora di più aspettare la persona che noi realmente vogliamo. C'è fretta ma dentro di noi nemmeno tanta. Le sensazioni sono di grande pressione, perché mi è stato presentato un progetto molto ambizioso. È come una chiamata alle armi, quando l'Italia chiama è difficile dire di no. Pur sapendo le difficoltà e la lunghezza del progetto di ricostruzione, mi sono messo a disposizione e ho convinto Leonardo. Condividiamo progetti e valori, oltre che stima e amicizia".

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"La mia figura, quella di direttore tecnico della Figc, non esisteva. Cercheremo di dare un'impostazione tecnica alla Figc. Ct? Non possiamo dire quanto sta accadendo, di sicuro uno dei nomi che avete fatto (Guardiola. ndr) è uno di quelli con cui abbiamo parlato, ma abbiamo contattato anche Ancelotti. Ci sembrava giusto partire dai migliori al mondo per chiedere una disponibilità generale"".