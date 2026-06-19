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Fiorentina, Paratici: “Kean è un patrimonio del calcio italiano e del club, vogliamo…”

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Fabio Paratici è in conferenza stampa al Viola Park, insieme al direttore generale Alessandro Ferrari, per parlare anche di Kean
Matteo Pifferi Redattore 

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"Kean è un patrimonio del calcio italiano e della Fiorentina, vogliamo e speriamo che sia il nostro numero 9 anche se i club non sono padroni del proprio destino davanti a certe offerte". E' quanto ha dichiarato Fabio Paratici intervenendo in conferenza stampa al Viola Park, insieme al direttore generale Alessandro Ferrari.

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Getty Images

"Prima di parlare di obiettivi o di mercato, puntiamo a costruire un club solido e competitivo come deve esserlo la squadra - ha proseguito il diesse viola - Di sicuro, avendo io una mentalità molto competitiva, non accetto di arrivare settimo-ottavo per quattro anni, posso accettare di classificami 14/o una volta ma se serve per crescere e ripartire".

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Quanto alla scelta di Fabio Grosso come allenatore della Fiorentina ha spiegato: "Ringraziamo Paolo Vanoli per il grandissimo lavoro fatto, abbiamo poi deciso di puntare su Grosso perché unico candidato e perché ci piaceva il suo profilo dal punto di vista professionale, umano e morale. L'allenatore moderno deve essere anche un po' dirigente".

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