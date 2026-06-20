"È davvero incredibile, arriviamo da due prestazioni di altissimo livello in cui abbiamo calciato 65 volte verso la porta senza riuscire a segnare e abbiamo concesso pochissimo agli avversari. Eppure quel poco che abbiamo concesso è stato trasformato in gol", ha dichiarato il tecnico, sottolineando come una situazione del genere non gli fosse mai capitata in 35 anni di calcio. Il Paraguay ha colpito dopo appena 64 secondi con Matias Galarza, trovando il vantaggio che ha deciso la sfida nonostante i 32 tentativi offensivi della Turchia.