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Mondiali 2026, Turchia eliminata. Montella: “65 tiri e nessun gol, incredibile”
Delusione e orgoglio nelle parole di Vincenzo Montella dopo l'eliminazione della Turchia dal Mondiale 2026. La sconfitta per 1-0 contro il Paraguay, arrivata dopo il ko all'esordio con l'Australia, condanna la nazionale turca all'uscita anticipata dal torneo nonostante prestazioni giudicate positive dal commissario tecnico italiano. Montella fatica a spiegare quanto accaduto nelle prime due gare del Gruppo D.
"È davvero incredibile, arriviamo da due prestazioni di altissimo livello in cui abbiamo calciato 65 volte verso la porta senza riuscire a segnare e abbiamo concesso pochissimo agli avversari. Eppure quel poco che abbiamo concesso è stato trasformato in gol", ha dichiarato il tecnico, sottolineando come una situazione del genere non gli fosse mai capitata in 35 anni di calcio. Il Paraguay ha colpito dopo appena 64 secondi con Matias Galarza, trovando il vantaggio che ha deciso la sfida nonostante i 32 tentativi offensivi della Turchia.
Un copione simile a quello dell'esordio contro l'Australia, quando la squadra di Montella aveva creato molto senza riuscire a concretizzare. Il ct ha comunque difeso i suoi giocatori: "Non si può dire che sia mancato lo spirito, l'anima o la voglia di lottare. La squadra ha dato tutto fino all'ultimo secondo. Mi dispiace tantissimo per il popolo turco e soprattutto per i calciatori, perché hanno lasciato tutto sul campo". Già nei giorni precedenti Montella aveva chiesto maggiore sostegno per una squadra giovane, invitando a non farsi condizionare dalle critiche dopo la sconfitta inaugurale. La Turchia, tornata al Mondiale dopo 24 anni di assenza e accreditata alla vigilia come una delle possibili sorprese del torneo, chiude così anzitempo la propria avventura iridata. Resta da disputare l'ultima gara del girone contro gli Stati Uniti, ormai priva di effetti sulla qualificazione.
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