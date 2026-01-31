Davide Nicola, tecnico della Cremonese, intervenuto in conferenza stampa, ha presentato così la gara di domani contro l'Inter

Marco Astori Redattore 31 gennaio - 14:03

Davide Nicola, tecnico della Cremonese, intervenuto in conferenza stampa, ha presentato così la gara di domani contro l'Inter: "Senza giri di parole, incontriamo dei marziani. L’Inter ha risorse illimitate. Noi sappiamo che partita ci aspetta. Stiamo attraversando un momento di difficoltà, soprattutto per il numero di soluzioni.

Non avremo Bondo, Payero, Sanabria, Moumbagna, Collocolo, Barbieri che è squalificato. Floriani invece è recuperato dalla febbre. Ma non ho mai raggiunto un obiettivo senza difficoltà. L’Inter ci dà la possibilità di aumentare ancora di più il livello di concentrazione. Obiettivi diversi portano qualità diverse. Ma il calcio è uno sport straordinario, perché se metti cuore, desiderio e voglia in una partita può accadere di tutto.

Questi avversari ti fanno fare uno step in avanti, alzando il livello. L’Inter è la squadra migliore del campionato. Dobbiamo avere l’ambizione di dimostrare la nostra organizzazione, ambire al salto di qualità, perché questo serve. Può succedere una buona prestazione, dove gli altri hanno le loro occasioni, come contro il Milan. A fortuna e sfortuna non credo. A noi serve il massimo, poi l’Inter penserà a sé".

