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Nunziata: “I giovani perdono tempo in Primavera. Seconde squadre buona cosa”
Carmine Nunziata, ct ad interim dell'Italia U21, ha affrontato il tema della crescita dei giovani nel calcio italiano nel corso della conferenza stampa alla vigilia dell'amichevole contro l'Albania: "Ai giovani va data fiducia aiutandoli nel percorso per arrivare a giocare ad alto livello: come detto in altre occasioni, è importante che giochino a prescindere dalla categoria, poi è ovvio che se sei in Serie A vuol dire che sei forte, ma anche la C è un campionato formativo.
Quando ti trovi a 20 anni e sei ancora in Primavera, probabilmente perdi 1-2 anni di crescita e per recuperarli ci si mette di più ed è lì che, spesso, si crea il gap con quanto viene invece fatto all'estero. Il tema delle seconde squadre credo sia importante, perché è una squadra di C a tutti gli effetti e averne di più potrebbe essere una buona cosa: chi ci ha giocato ha dimostrato di riuscire a migliorare".
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