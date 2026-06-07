Vincenzo Montella, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria in amichevole della Turchia contro il Venezuela

Matteo Pifferi Redattore 7 giugno - 18:46

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Il CT della Turchia, Vincenzo Montella, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria in amichevole della Turchia contro il Venezuela anche di Hakan Calhanoglu:

"È stata una partita dura, di alto livello. Gli avversari hanno dimostrato di essere sudamericani. Sono noti per la loro astuzia, ma guardando la partita si possono notare aspetti positivi, il risultato è positivo. Dobbiamo alzare il livello in questo senso, avremmo potuto gestire meglio la distanza tra i blocchi difensivi"

"Per quanto riguarda gli infortuni, posso dire che Kerem è riuscito a giocare qualche minuto in più, anche Ferdi è riuscito a giocare normalmente ma non ho voluto correre rischi. Hakan Calhanoglu è riuscito a giocare qualche minuto in più, a essere obiettivi, è difficile per loro giocare 90 minuti in questo momento, dobbiamo procedere passo dopo passo. Hakan è come una calamita, quando entra tutte le palle sono attratte da lui"

"Voci di mercato su alcuni giocatori? I periodi di mercato coincidono con tutti i Mondiali e gli Europei; è una cosa normalissima, non ci saranno distrazioni perché so che anche i miei giocatori ci sono abituati"