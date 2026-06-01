Il giocatore dell'Atalanta, nel mirino dell'Inter, ha parlato da Coverciano dove sta preparando con la Nazionale le amichevoli contro Lussemburgo e Grecia

Eva A. Provenzano Caporedattore 1 giugno - 14:42

«Se mi sento pronto per fare il salto in un grande club? Mi sono sempre sentito pronto». Marco Palestra ha parlato da Coverciano dove sta preparando con la Nazionale maggiore, guidata dal ct ad interim (dopo l'addio a Gattuso per la mancata qualificazione ai Mondiali) Silvio Baldini, le amichevoli contro Lussemburgo e Grecia (sono in programma rispettivamente mercoledì 3 giugno e domenica 7 alle 20.45).

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Nel mirino anche dell'Inter, il calciatore rientra dal prestito con il Cagliari all'Atalanta che possiede il cartellino dell'esterno classe 2005. «Ringrazio il Cagliari e il tecnico Pisacane per questa prima stagione da titolare in Serie A. Ora sono concentrato sui due impegni azzurri importanti per il ranking e perché l'Italia deve ripartire, per la prossima stagione chiedo di crescere e migliorare sempre di più e lottare per obiettivi sempre più alti», ha detto.

(Fonte: ANSA)