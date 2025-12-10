Il tecnico del Liverpool, Arne Slot, ha parlato al termine della gara di Champions League disputata a San Siro con l'Inter

Andrea Della Sala Redattore 10 dicembre 2025 (modifica il 10 dicembre 2025 | 01:12)

"Tutto ciò che avrei potuto chiedere. Quarta partita in 10 giorni. Abbiamo soltanto 13 giocatori di campo a disposizione. Giocare contro un'Inter così forte, in questo stadio, abbiamo quasi concesso nulla. Abbiamo dovuto accettare una decisione che poteva girare diversamente, è stata un po' la storia della nostra stagione. Siamo migliorati durante la partita. Abbiamo ricevuto un calcio di rigore, se lo era penso che ne potevamo avere 10 quest'anno. In Premier non veniva fischiato, ma il gol annullato era più gol di quanto questo non era rigore. Tante volte quest'anno le decisioni arbitrali ci sono andate contro. Un'altra occasione in cui i giocatori hanno mostrato grande mentalità. Era molto importante raggiungere il risultato stasera, ci servivano punti. Sapevamo che sarebbe stato difficile qua, sono stati molto forti in questo stadio soprattutto in Champions.

Credo che la maggior parte delle nostre prestazioni sono state dello stesso livello, ma non abbiamo trovato il risultato. Nelle ultime partite i giocatori hanno mostrato grande mentalità, stasera finalmente siamo riusciti a vincere in circostanze difficili. Tutti i giocatori hanno mostrato impegno. Abbiamo faticato con Akanji che portava palla, quindi abbiamo deciso di andare di più uno contro uno. Voglio spendere qualche parole per un calciatore molto criticato, Konatè, che ha disputato una grande partita contro due grandi attaccanti, così come Van Dijk. Vuol dire tanto sentire i tifosi cantare il mio nome, ma la squadra è importante. Parlato con Seedorf di Salah? Io ho detto che era la sua opinione, io non ho detto chi deve fare il primo passo. Nella grande storia del Liverpool tante serate così, ma dopo aver vinto contro una grande squadra bisogna parlare di chi c'è qui. Speciale quanto sta facendo Szoboszlai sia atleticamente ma anche mentalmente.

Credo che abbiamo fatto bene in Champions, a parte col Psv. In Premier League non credo che siamo l'unica squadra che fatichi a fare risultato. Se avessimo ottenuto i risultasti che avremmo meritato avremmo una classifica molto migliore. Non credo sia una questione psicologica, abbiamo dimostrato tanta mentalità. Posso solo fare i complimenti ai miei giocatori. Più volte siamo stati sfortunati. Ho visto energia da entrambe le parti, ma lo sapevo, l'Inter è una squadra molto esperta, disciplinata, hanno tante armi a disposizione e abbiamo provato ad avere il pallino del gioco. Ha fatto la differenza una grande prestazione difensiva, come quella dell'Inter, la differenza sono gli episodi: un gol annullato o un rigore. Tante volte siamo stati sfortunati, ma questa sera abbiamo meritato di stare dalla parte della ragione.