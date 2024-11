Filip Stankovic, portiere del Venezia, non ha tremato alla sua prima partita a San Siro da avversario dell'Inter. Queste le sue parole in conferenza stampa: "Sono contento della mia prestazione, ma anche di aver aiutato la squadra. Siamo stati in partita fino all'ultimo, un po' di rammarico c'è, ma si va avanti. Ci portiamo a casa il coraggio e la fiducia in noi stessi. Si è visto anche contro l'Udinese, siamo un bel gruppo: se andiamo avanti così ci possiamo togliere tante soddisfazioni. Se ho sentito papà? Certo, mi ha detto di giocare tranquillo e di concentrarmi sulla partita. Se ho pensato che questo potrà diventare lo stadio del mio futuro? Adesso non ci penso. Sono concentrato sul mio percorso, sul Venezia. La parata di Sommer su Oristanio? Non ero già con le braccia alzate perchè conosco Sommer, è un grandissimo portiere, quando mi sono allenato con lui ho cercato di rubare qualcosa, come con Handanovic che ho avuto per 3 anni. Da loro cerco di rubare il più possibile. A Sommer posso solo fare i complimenti. Dobbiamo crescere, essere più compatti nei momenti di difficoltà, non abbatterci anche nei momenti brutti della partita".