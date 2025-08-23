fcinter1908 partite conferenze stampa Tudor: “Meno pressione ma è tutto fumo! Il club sa cosa voglio, il mercato e il rigorista è…”

Tudor: “Meno pressione ma è tutto fumo! Il club sa cosa voglio, il mercato e il rigorista è…”

Il tecnico della Juve Igor Tudor ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell'esordio in campionato contro il Parma
EMOZIONI - "Sono belle emozioni, perché a me piace quando si gioca. Non mi piace la preparazione e le amichevoli. La squadra è motivata e vogliamo partire bene davanti al nostro pubblico. Le sensazioni sono positive".

KOOPMEINERS - "Ha già fatto una bella partita a Bergamo in amichevole, di lui si è parlato fin troppo. Sono convinto che farà una bella stagione".

