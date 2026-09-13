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L'allenatore dell'Udinese, Kosta Runjaic, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita di San Siro contro l'Inter. Ecco le sue dichiarazioni:

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C'è l'Inter, la squadra probabilmente più forte d'Italia. L'Udinese ha una situazione complicata, ma sarà anche a San Siro senza nulla da perdere:

"Ovviamente abbiamo bisogno di fare una grande prestazione contro l'Inter, quando si affronta una squadra del genere bisogna fare bene. L'Inter è la miglior squadra del campionato e si sono addirittura rafforzati rispetto all'anno scorso. Hanno giocatori esperti e che giocano insieme da anni, Chivu ha ripreso i principi di Inzaghi e ha portato ancora più energia alla squadra. Li abbiamo visti a Madrid, nonostante giocassero contro una delle squadre più forti al mondo hanno saputo dominare il gioco. Dovremo correre molto, giocando in maniera attenta, lucida, dovremo sfruttare gli strumenti a disposizione per affrontare l'Inter. Dovremo saper anche soffrire, è la base, approcciare la partita nel migliore dei modi anche a livello mentale. Abbiamo alcuni infortunati ma non ci piace lamentarci, la situazione è questa e cercheremo di trarre il meglio. Faremo tutto ciò che è in nostro potere per fare una bella gara".

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Le assenze costringeranno a un cambio di stile di gioco?

L'anno scorso con Milan e Inter l'avevate approcciata con questa mentalità? Senza nulla da perdere?

"Giocheremo contro l'Inter che ha dominato a Madrid, sappiamo che dovremo difenderci bene, lavorando con grande impegno in entrambe le fasi. Dobbiamo approcciare in maniera positiva la gara, non abbiamo nulla da perdere. Sappiamo quanto sia forte l'Inter, non si possono bloccare tutte le loro soluzioni offensive, sono in grado di battere qualunque squadra a livello mondiale. Hanno dominato in una gara di Champions sfruttando l'ampiezza della loro rosa, noi dovremo portare in campo energia, passione, giocando in maniera coesa"."Serve anche fortuna, bisogna valutare anche questo elemento. L'anno scorso abbiamo difeso molto bene a San Siro e ci siamo portati dalla nostra parte la fortuna, così come abbiamo avuto più sfortuna contro la Lazio, però parliamo di un'altra partita e un'altra squadra. Non abbiamo Atta, Kristensen, Ehizibue, Zemura, giocatori che l'anno scorso hanno giocato contro l'Inter. La situazione è differente, ma daremo tutto quello che abbiamo per portare a casa punti. Non posso dire con certezza che li otterremo, ma ci proveremo. L'Inter l'anno scorso ha subito solo 5 sconfitte, di cui due in casa. Mi piacerebbe ripeteremi ma dovremo fare in primis una bella gara".

(Fonte: TMW)