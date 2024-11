Spesso l'Inter, come capita ai campioni d'Italia e alle squiadre che sono sempre in vetta, è nell'occhio del ciclone per quanto riguarda arbitri, Var e situazioni del genere. Mi ha sorpreso un po' la designazione di un arbitro lombardo, ma bypassiamo visto che siamo nel 2024. Cosa ne pensa della scelta di un arbitro così giovane, in una gara che può diventare anche cattiva considerati gli obiettivi importanti, fra chi lotta per lo scudetto e dchi per salvarsi?".