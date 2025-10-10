FC Inter 1908
Atletico Madrid-Inter stasera alle 18: non solo Inter TV, ecco dove vederla in diretta

L’Inter sarà protagonista di un appuntamento internazionale: stasera alle ore 18:00 i nerazzurri disputeranno un’amichevole contro l’Atletico Madrid
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Durante la pausa per gli impegni delle nazionali, l’Inter sarà protagonista di un appuntamento internazionale: venerdì 10 ottobre alle ore 18:00 i nerazzurri disputeranno un’amichevole contro l’Atletico Madrid.

Getty Images

Il match - organizzato con il patrocinio del Libya Development and Reconstruction Fund (FDRL) - si disputerà in Libia, a Bengasi, nel rinnovato Benghazi International Stadium e assegnerà la Reconstruction Cup – FDRL Cup.

La sfida rappresenterà una sorta di anteprima di Champions League: le due squadre si ritroveranno infatti di fronte anche il 26 novembre, a Madrid, nella quinta giornata dellaLeague Phase della massima competizione europea.

Getty Images

ATLETICO MADRID-INTER: DOVE VEDERLA

—  

Atletico Madrid-Inter si giocherà venerdì 10 ottobre alle ore 18:00 al Benghazi International Stadium. Il match sarà trasmesso in diretta streaming su Inter TV e sul canale YouTube del Club.

(inter.it)

