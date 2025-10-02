Inter-Cremonese sabato ore 18: Sky, DAZN o in chiaro? Dove vederla in tv

Inter-Cremonese , sfida valida per la 6ª giornata della Serie A 2025/26, si disputerà sabato 4 ottobre alle 18:00 a San Siro e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN . Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet.

GLI AGGIORNAMENTI SU INTER TV

Su Inter TV come sempre aggiornamenti e collegamenti nel pre-partita, con le ultime in attesa della sfida. Il nostro Livematch pre Inter-Cremonese sarà in diretta dalle ore 16:45 e sarà visibile anche su YouTube attraverso il canale ufficiale del Club fino alle 17:50. Al termine della sfida tutti gli approfondimenti, le analisi e le interviste.