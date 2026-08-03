Dopo l'impegno in amichevole contro il Manchester City a Hong Kong, l'Inter a Perth affronterà il Milan
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Dopo l'impegno in amichevole contro il Manchester City a Hong Kong, l'Inter vola a Perth per la seconda parte dell'Internazionale Summer Tour. I Campioni d'Italia affronteranno il Milan nella prima delle due amichevoli australiane: la gara è in programma mercoledì 5 agosto all'Optus Stadium di Perth, con fischio d'inizio alle ore 19:00 locali (le 13:00 in Italia).
I tifosi nerazzurri potranno vedere in diretta Milan-Inter:
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Sulla piattaforma DAZN e su Sky, senza costi aggiuntivi per chi è già abbonato
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In modalità pay per view su OneFootball e su DAZN per i non abbonati
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