Inter-Udinese, sfidavalida per la 2ª giornata di Serie A, si disputerà domenica 31 agosto alle 20:45 a San Siro e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet.
Inter-Udinese stasera alle 21: Sky o DAZN? Ecco dove vederla in diretta e streaming
GLI AGGIORNAMENTI SU INTER TV—
Su Inter TV come sempre aggiornamenti e collegamenti nel pre-partita, con le ultime in attesa della sfida che chiuderà la Serie A 2025/26. Il nostro Livematch pre Inter-Udinese sarà in diretta dalle ore 19:30 e sarà visibile anche su YouTube attraverso il canale ufficiale del Club fino alle 20:35. Al termine della sfida tutti gli approfondimenti, le analisi e le interviste.
