Prima di tornare in Italia i nerazzurri scenderanno in campo nella prima amichevole della preseason: l'Inter affronterà il Karlsruher SC domani.
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Dopo dieci giorni ad alta intensità, il ritiro dell'Inter a Donaueschingen si concluderà sabato 25 luglio. Prima di tornare in Italia però i nerazzurri scenderanno in campo nella prima amichevole della preseason: l'Inter affronterà il Karlsruher SC domenica 26 luglio alle 16:30.
La partita è in programma al BBBank Wildpark, lo stadio di Karlsruhe: l'amichevole sarà la prima opportunità di vedere i Campioni d'Italia all'opera nella preparazione verso la nuova stagione.
I tifosi nerazzurri potranno vedere in diretta Karlsruher SC-Inter:
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Sulla piattaforma DAZN e su Sky, senza costi aggiuntivi per chi è già abbonato
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In modalità pay per view su OneFootball e su DAZN per i non abbonati
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