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Tra le tante trattative che sta portando avanti l'Inter c'è anche quella per il rinnovo del contratto di Bisseck. Il difensore, insieme a Pio Esposito, potrebbero firmare presto il nuovo vincolo fino al 2031.

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"L’Inter come “cura” per la delusione di non aver partecipato al Mondiale finito una settimana fa, il rinnovo di contratto come premio al lavoro e alla dedizione all’alba del suo quarto anno in nerazzurro. Yann Bisseck si avvia a terminare il ritiro in Germania con in tasca l’intesa con il club per un prolungamento fino al 2031. La prima firma che aveva messo sul foglio per lui più importante negli uffici di viale della Liberazione — nell’estate del 2023 — era fino al 2029, tra poco ne apporrà una nuova che allungherà di altri due anni la sua storia interista. Con tanto di adeguamento", spiega La Gazzetta dello Sport.

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"L’Inter guarda al futuro anche così, prolungando il contratto a quegli elementi a cui intende dare un orizzonte temporale milanese ancora più lungo. Il tedescone di Colonia è finito in quella stessa lista in cui campeggia anche il nome di Pio Esposito. Altro treno su un binario con destinazione 2031. Entrambe le firme possono arrivare prima dell’inizio della stagione, magari dopo la tournée, ma da questo punto di vista non c’è fretta. L’importante era fissare insieme una nuova data e trovarsi d’accordo. Fatto questo, le formalità non impensieriscono", aggiunge il quotidiano.