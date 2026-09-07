La Primavera nerazzurra di Bigica sarà di scena alle ore 16 per la prima gara europea della stagione
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L'Inter Primavera si prepara all'esordio stagionale nella Youth League 2026/27: i giovani nerazzurri inizieranno il percorso nella League Phase martedì 8 settembre in casa del Real Madrid campione in carica, con il fischio d'inizio in programma alle ore 16:00 all'Estadio Alfredo Di Stéfano di Madrid.
Il match sarà trasmesso in diretta alle ore 16:00 in streaming su inter.it, sull'app ufficiale nerazzurra, su Inter TV e sul canale FAST Inter 24/7.
(inter.it)
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