De Grandis, su Skysport, alla fine della partita pareggiata dall'Inter contro l'Atalanta ha fatto la sua analisi. «L'Inter ha giocato bene e ha avuto sempre in mano la partita. È mancato quello che ha fatto con altre squadre alla portata. È mancata serenità in occasione del gol che non ha segnato Thuram e ad un quarto d'ora dalla fine ha sentito fastidio quando non è riuscita a chiudere la partita. Un paio di palloni sono stati buttati via e non c'è stata gestione col palleggio: questa è una crepa, al di là degli episodi», ha detto il giornalista.