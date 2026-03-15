De Grandis, su Skysport, alla fine della partita pareggiata dall'Inter contro l'Atalanta ha fatto la sua analisi. «L'Inter ha giocato bene e ha avuto sempre in mano la partita. È mancato quello che ha fatto con altre squadre alla portata. È mancata serenità in occasione del gol che non ha segnato Thuram e ad un quarto d'ora dalla fine ha sentito fastidio quando non è riuscita a chiudere la partita. Un paio di palloni sono stati buttati via e non c'è stata gestione col palleggio: questa è una crepa, al di là degli episodi», ha detto il giornalista.
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fcinter1908 partite De Grandis: “Ho visto una crepa nell’Inter. Rigore su Frattesi? Chiaro che si impazzisce se…”
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De Grandis: “Ho visto una crepa nell’Inter. Rigore su Frattesi? Chiaro che si impazzisce se…”
Il giornalista di Skysport ha detto la sua su Inter-Atalanta e si è soffermato sugli episodi arbitrali che hanno portato al pareggio
«Ci sta che se pensi che ti abbiano fatto un gol da annullare perdi le staffe, perdi il derby con un tiro in porta e pareggi oggi dominando la partita. Sul gol dell'Atalanta mi sembra che Dumfries si slancia in avanti e lascia andare le gambe. Sul discorso del rigore sono quei contatti che purtroppo sono stati dati e da due settimane hanno fatto una sterzata, si può fare una sterzata così all'improvviso? Chiaro che poi si impazzisce. Come mai il VAR che interviene sempre quando il difensore arriva dopo che era rigore stavolta all'improvviso non interviene. Ad un certo punto se cambi le carte in tavole diventa complicato stare dietro», ha aggiunto ancora il giornalista sulla partita.
(Fonte: SS24)
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