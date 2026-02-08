L'ex calciatore ha parlato del rigore assegnato alla squadra partenopea che si è portata momentaneamente a 49 punti

Eva A. Provenzano Caporedattore 8 febbraio 2026 (modifica il 8 febbraio 2026 | 17:32)

Lorenzo Minotti, su Skysport, è tornato sul rigore dato al Napolinella gara contro il Genoa a Marassi e che di fatto - arrivato a tempo scaduto - ha permesso agli azzurri di conquistare tre punti importantissimi per la classifica in extremis.

«Quello dato al Napoli non è rigore, assolutamente - ha detto l'ex difensore del Parma - perché c'è un contatto. Il calcio non è uno sport di contatto ma anche la caduta di Vergara è abbastanza innaturale. Siamo in una situazione di totale caos. Stanno facendo grande confusione nella conduzione della partita».

«Tanti episodi non ci stanno, anche se parliamo di ammonizioni o espulsioni. -Va fatta una riflessione profonda sugli arbitri. Sono un elemento profondo dello sport e in questo momento del campionato possono deciderlo. Bisogna guardare più in alto e la categoria sicuramente in questo momento non è squadra».

(Fonte: SS24)