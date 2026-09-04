San Siro è pronto a vestirsi a festa per la sfida contro il Napoli in programma sabato 5 alle ore 18:00. Terza giornata di campionato e subito un match di prestigio, con il Meazza che sarà sold out, per una cornice di pubblico come sempre fantastica.

Gli ultimi posti a San Siro sono disponibili grazie alla rivendita degli abbonati FULL, PLUS e BASE.

Ricordiamo che per questa partita il cambio utilizzatore degli abbonamenti non è consentito.

Sarà un pomeriggio speciale al Meazza, con tante iniziative, ospiti e uno show pre-partita che porterà al calcio d'inizio, con un crescendo di emozioni e sorprese.

Getty Images

INTER-NAPOLI, WESLEY SNEIJDER PROTAGONISTA

Una grande leggenda nerazzurra pronta a infiammare il pre-partita di San Siro: Wesley Sneijder sarà il volto delle attivazioni firmate Betsson.sport in occasione di Inter-Napoli. Match sponsor della sfida, Betsson.sport animerà l’esperienza dei tifosi con diverse iniziative, dalle aree Hospitality della Betsson.sport Lounge – con attività come Football Rise e Plinko – fino al cuore del Meazza. Tra le esperienze più coinvolgenti, “Speaker per un giorno” offrirà a un tifoso l’opportunità di vivere il pre-match al fianco dello speaker ufficiale nerazzurro, entrando dietro le quinte dell’evento.

Il momento clou prenderà vita sul prato, a ridosso del calcio d’inizio, con un’attivazione in campo che vedrà proprio Sneijder protagonista sul palco brandizzato Betsson.sport, posizionato tra le due file LED. Dopo l’introduzione insieme allo speaker, due tifosi scenderanno in campo per una sfida di precisione calciando verso un telo posizionato a centrocampo, accompagnati e guidati dalla leggenda olandese. Il tifoso che totalizzerà il punteggio più alto si aggiudicherà un’esperienza esclusiva con upgrade del biglietto e un bundle Inter, rendendo la serata ancora più indimenticabile.

Getty Images

INTER LIVE SHOW, CONCORSI E OSPITI SPECIALI

Il pre-partita di San Siro sarà ancora una volta ricco di intrattenimento e momenti imperdibili con l’Inter Live Show, che accompagnerà i tifosi dall’apertura dei cancelli fino al fischio d’inizio. Sul palco si alterneranno giochi, musica e tante attività pensate per coinvolgere il pubblico, insieme a numerosi ospiti speciali pronti a rendere unica l’attesa verso Inter-Napoli.

Torna inoltre il concorso dedicato ai tifosi nerazzurri, con in palio le maglie gara dell’Inter. Partecipare è semplice e gratuito: sarà possibile farlo entro un’ora dal calcio d’inizio, con la premiazione che avverrà direttamente sul palco a bordocampo, regalando ai vincitori un’esperienza ancora più speciale nel cuore del Meazza.

INTER STORE E PUNTI VENDITA

In occasione di Inter-Napoli saranno attivi diversi punti vendita ufficiali nerazzurri nei pressi dello stadio, per permettere a tutti i tifosi di acquistare i prodotti Inter e prepararsi al meglio al matchday. Dall’abbigliamento ufficiale ai gadget dedicati, gli Inter Store offriranno un’esperienza completa per vivere l’atmosfera di San Siro già prima del fischio d’inizio.

L’Inter Store San Siro aprirà alle ore 16:00, mentre i punti vendita Game Day saranno disponibili già dalle prime ore del pomeriggio: il Game Day Nord, situato davanti alla biglietteria Nord, aprirà alle 13:30, mentre il Game Day Sud, posizionato davanti al Gate 13, sarà operativo dalle ore 13:00.

IMPORTANTI INFORMAZIONI PER L'ACCESSO A SAN SIRO

L'apertura dei cancelli per Inter-Napoli è in programma alle ore 16:00. Considerato il grande afflusso previsto si raccomanda a tutti i tifosi di presentarsi allo stadio a ridosso dell'orario di apertura dei cancelli.

Per Inter-Napoli è in vigore il decreto prefettizio del 26/8/26 che dispone il divieto di vendita dei titoli di accesso ai residenti in Campania e in provincia di Genova, ad esclusione dei possessori di Tessera del tifoso Inter. Per il settore ospiti nel terzo blu riservato ai tifosi del Napoli permane lo stesso divieto, mentre per i residenti fuori dalla Campania e dalla provincia di Genova, è obbligatoria la TDT del Napoli.

Getty Images

LA NUOVA NUMERAZIONE DEGLI INGRESSI

La numerazione degli ingressi dello stadio è stata modificata: non sono più presenti gli ingressi dal 7 al 10. Sul lato ovest della cancellata, in corrispondenza dei settori rossi, non sono più previsti ingressi: queste aree saranno utilizzate esclusivamente come uscite di emergenza e potranno essere aperte durante il deflusso al termine della partita.

Le persone con disabilità potranno accedere allo stadio attraverso la PC4, situata a fianco dell'ingresso 11.

INGRESSI CONSIGLIATI E OBBLIGATORI

Sul proprio titolo di accesso ogni spettatore troverà indicato l’ingresso consigliato per accedere allo stadio. Nella maggior parte dei casi si tratta di un’indicazione e non di un ingresso obbligatorio: gli spettatori potranno utilizzare anche gli altri ingressi disponibili, scegliendo eventualmente quello con la coda più scorrevole.

Fanno eccezione tre ingressi, che sono obbligatori ed esclusivi:

Ingresso 2: obbligatorio per i titoli di accesso al Secondo Verde;

Ingresso 3: obbligatorio per i titoli di accesso al Terzo Verde;

Ingresso 15 bis: obbligatorio ed esclusivo per i titoli di accesso al Terzo Blu – settore ospiti.

COME RAGGIUNGERE SAN SIRO

Il nuovo assetto degli ingressi, determinato dall'allestimento del cantiere all'interno del quale verrà costruito il nuovo stadio, sarà operativo già a partire dalla prima giornata di campionato. Per questo motivo i parcheggi destinati alle auto sono stati ridotti e nel corso della stagione andranno progressivamente a diminuire.

La scelta del mezzo pubblico consigliato varia in base al settore di appartenenza:

Settori Arancio, Verde e Rosso: si consiglia di utilizzare la metropolitana M1 (linea rossa) e scendere alla fermata Lotto.

Settori Arancio, Blu e Rosso: è possibile utilizzare la metropolitana M5 (linea lilla), scendendo al capolinea San Siro Stadio, oppure il tram 16, con fermata Stadio Meazza.

Attenzione: via dei Piccolomini è chiusa al transito pedonale.

(Fonte: Inter.it)