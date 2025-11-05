L'AIA ha reso note le designazione per l'undicesima giornata della Lega Serie A 2025-2026. Sono le gare che arrivano prima della pausa per le Nazionali di novembre. A San Siro, domenica 9 si gioca Inter-Lazio alle 20.45 e il direttore di gara designato sarà Manganiello (ultima gara arbitrata a San Siro, Inter-Verona, 1-0 a maggio 2025, aveva segnato su rigore Asllani). Gli assistenti in campo saranno Berti e Cecconi e il quarto uomo Bonacina. Al VAR Di Paolo e all'AVAR Aureliano.
Inter-Lazio, ecco chi dirigerà la partita. Le designazioni dell’11 giornata di Serie A
Queste le altre designazioni:
PISA – CREMONESE Venerdì 7/11 h.20.45
MARCENARO
ALASSIO – GARZELLI
IV: BONACINA
VAR: SERRA
AVAR: PRONTERA
COMO – CAGLIARI Sabato 8/11 h. 15.00
PEZZUTO
TEGONI – CAVALLINA
IV: PERRI
VAR: AURELIANO
AVAR: FOURNEAU
LECCE – H. VERONA Sabato 8/11 h. 15.00
ABISSO
LAUDATO – BIFFI
IV: SACCHI J.L.
VAR: CAMPLONE
AVAR: GARIGLIO
JUVENTUS – TORINO Sabato 8/11 h. 18.00
ZUFFERLI (foto)
COSTANZO – PASSERI
IV: DOVERI
VAR: LA PENNA
AVAR: DI PAOLO
PARMA – MILAN Sabato 8/11 h.20.45
DI BELLO
ROSSI M. – SCATRAGLI
IV: DI MARCO
VAR: MAGGIONI
AVAR: MARINI
ATALANTA – SASSUOLO h. 12.30
CREZZINI
MOKHTAR – CECCON
IV: MARINELLI
VAR: PATERNA
AVAR: LA PENNA
BOLOGNA – NAPOLI h. 15.00
CHIFFI
BERCIGLI – YOSHIKAWA
IV: SOZZA
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: MASSA
GENOA – FIORENTINA h. 15.00
GUIDA
MELI – ZINGARELLI
IV: FELICIANI
VAR: GARIGLIO
AVAR: SERRA
ROMA – UDINESE h. 18.00
COLLU
CIPRESSA – TRINCHIERI
IV: MUCERA
VAR: DIONISI
AVAR: FABBRI
(Fonte: aia-figc.it)
