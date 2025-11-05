FC Inter 1908
Inter-Lazio, ecco chi dirigerà la partita. Le designazioni dell’11 giornata di Serie A

L'AIA ha comunicato gli arbitri che dirigeranno le gare che si giocheranno prima della sosta per le Nazionali
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano 

L'AIA ha reso note le designazione per l'undicesima giornata della Lega Serie A 2025-2026. Sono le gare che arrivano prima della pausa per le Nazionali di novembre. A San Siro, domenica 9 si gioca Inter-Lazio alle 20.45 e il direttore di gara designato sarà Manganiello (ultima gara arbitrata a San Siro, Inter-Verona, 1-0 a maggio 2025, aveva segnato su rigore Asllani). Gli assistenti in campo saranno Berti e Cecconi e il quarto uomo Bonacina. Al VAR Di Paolo e all'AVAR Aureliano.

Queste le altre designazioni:

PISA – CREMONESE    Venerdì 7/11 h.20.45

MARCENARO

ALASSIO – GARZELLI

IV:      BONACINA

VAR:     SERRA

AVAR:       PRONTERA

 

COMO – CAGLIARI    Sabato 8/11 h. 15.00

PEZZUTO

TEGONI – CAVALLINA

IV:      PERRI

VAR:     AURELIANO

AVAR:       FOURNEAU

 

LECCE – H. VERONA    Sabato 8/11 h. 15.00

ABISSO

LAUDATO – BIFFI

IV:       SACCHI J.L.

VAR:      CAMPLONE

AVAR:        GARIGLIO

 

JUVENTUS – TORINO     Sabato 8/11 h. 18.00

ZUFFERLI (foto)

COSTANZO – PASSERI

IV:     DOVERI

VAR:     LA PENNA

AVAR:     DI PAOLO

 

PARMA – MILAN   Sabato 8/11 h.20.45

DI BELLO

ROSSI M. – SCATRAGLI

IV:      DI MARCO

VAR:     MAGGIONI

AVAR:     MARINI

 

ATALANTA – SASSUOLO    h. 12.30

CREZZINI

MOKHTAR – CECCON

IV:     MARINELLI

VAR:    PATERNA

AVAR:      LA PENNA

 

BOLOGNA – NAPOLI    h. 15.00

CHIFFI

BERCIGLI – YOSHIKAWA

IV:       SOZZA

VAR:     MERAVIGLIA

AVAR:     MASSA

 

GENOA – FIORENTINA    h. 15.00

GUIDA

MELI – ZINGARELLI

IV:     FELICIANI

VAR:      GARIGLIO

AVAR:       SERRA

 

ROMA – UDINESE    h. 18.00

COLLU

CIPRESSA – TRINCHIERI

IV:       MUCERA

VAR:      DIONISI

AVAR:      FABBRI

(Fonte: aia-figc.it)

