Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha parlato così dell'episodio Bisseck-Giovane in Verona-Inter

Marco Astori Redattore 4 novembre 2025 (modifica il 4 novembre 2025 | 09:46)

Intervenuto durante il podcast "Numer1", Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha parlato così dell'episodio Bisseck-Giovane in Verona-Inter: "Io non sono anti-interista e non è un favoritismo: è un errore, per me è espulsione. Io come l'ho visto ho detto "lo caccia": Doveri è anche bravo. Favoritismo no, espulsione sì per me.

Il fallo è da espulsione: ripeto, io non faccio discorsi di favoritismi. Cesari dice che non è espulsione? Secondo me ha ricevuto una telefonata. Da Marotta? No, da Rocchi: anche lui è convinto non sia espulsione e lo dirà. Do una notizia: io di solito, prima di esprimere un giudizio sento 3-4 arbitri. Ci fosse una volta una convergenza. Pensa al fallo da rigore di Napoli: due mi dicevano rigore, altri due no.

C'è una confusione nell'AIA che si ripercuote in campo. Ma questo è un errore, non può essere un'opinione: il regolamento, i quattro casi, dai ragazzi su. Secondo voi in quel momento Doveri ha valutato i quattro criteri per i quali non era espulsione? Bah".