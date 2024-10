Nations League: Italia-Francia a Milano, già venduti 41.000 biglietti

Prosegue a pieno ritmo la vendita dei biglietti per Italia-Francia, ultimo incontro del Gruppo 2 della Lega A della Uefa Nations League in programma domenica 17 novembre (ore 20.45) allo Stadio ''Giuseppe Meazza'' di Milano. Sono 41.000 i tagliandi già venduti per il match con i Bleus: sono andati esauriti i biglietti del Primo Anello Blu e del Primo Anello Verde così come quelli della promozione dedicata alle famiglie.

È ancora possibile acquistare i tagliandi a prezzo ridotto riservati agli Under 12, agli Under 18, agli Over 65 e agli studenti universitari. La Nazionale tornerà a giocare a Milano a poco più di un anno di distanza dal successo con l’Ucraina (2-1 con doppietta di Frattesi) in un match valido per le qualificazioni a EURO 2024. I biglietti sono in vendita presso i centri autorizzati Vivaticket e sui siti figc.vivaticket.it e .