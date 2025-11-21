Sky – Milan, scelta ‘tradizionale’ per Allegri. Un dubbio sulla formazione

L'allenatore rossonero sta preparando il derby contro l'Inter e ha fatto le prime prove per la scelta dell'11 titolare

Eva A. Provenzano Caporedattore 21 novembre 2025 (modifica il 21 novembre 2025 | 20:02)

Anche il Milan, come l'Inter, ha preparato il derby con la neve che ha ricoperto in parte il centro sportivo di Milanello. La squadra rossonera ha svolto un allenamento di scarico - hanno spiegato da Skysport - ma ci sono state anche le prime prove con l'undici titolare. Zlatan Ibrahimovic ha assistito alla seduta odierna.

Solo un dubbio di formazione per Massimiliano Allegri: sulla fascia sinistra tra Estupiñán e Bartesaghi. Tomori e Rabiot rientrano dal primo minuto, in attacco ci saranno Pulisic e Leao.

Scelta diversa — Domani la conferenza stampa del tecnico rossonero è prevista alle 12 e l'allenamento è programmato nel primo pomeriggio. Al contrario di Chivu che ha scelto di non imporre il ritiro alla squadra nerazzurra, per i giocatori rossoneri è previsto - una scelta più tradizionale per Allegri - il ritiro a Milanello nel giorno che precede il derby di Milano. Si gioca alle 21 domenica sera.

(Fonte: SS24)